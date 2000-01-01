02.06 12:34 MIGnews.com

"Израиль - не американская колония"

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Комментарии

Министр защиты окружающей среды Израиля Зеев Элькин прокомментировал сообщения о выходе Соединенных Штатов из парижских климатических соглашений.Элькин сказал: “Рабочее предположение о том, что Израиль обязан как-то изменить свое поведение в связи с тем, что президент США решил выйти из соглашения - ошибочно. Мы продолжим придерживаться тех обязательств, которые мы взяли на себя в рамках соглашений”.Эльки пояснил: “Мы - не американская колония. Точно также, как Трамп был избран для того, чтобы представлять Детройт, а не Париж, мы были избраны для того, чтобы представлять Иерусалим, а не Детройт. Эти соглашения не вредят израильской экономике, как раз напротив, мы настаиваем на сокращении потребления угля”.