02.06 13:20 MIGnews.com

Китай и ЕС объединяются в борьбе с глобальным потеплением

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Китай и Европейский союз продемонстрируют единство в борьбе с глобальным потеплением на саммите в Брюсселе в пятницу, 2 июня, на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что он выведет Соединенные Штаты из международного климатического соглашения.Встреча премьер-министра Китая Ли Кэцяна с высшими должностными лицами ЕС завершится совместным заявлением, поддержанным всеми 28 государствами ЕС, обязывающим Европейский союз и Китай к полному осуществлению Парижского климатического соглашения.Совместное заявление, первое Китая и ЕС, будет посвящено сокращению использования ископаемых видов топлива, разработке более экологически чистых технологий и увеличению помощи беднейшим странам сократить свои выбросы до 100 млрд. долл. США в год к 2020 году.Китай стал неожиданным партнером Европы в областях от свободной торговли до безопасности, а переговоры в Брюсселе также будут касаться ракетных испытаний Северной Кореи и глобальных избыточных мощностей.Европейская комиссия, исполнительная власть ЕС, назвала выход Соединенных Штатов из Парижского климатического соглашения, подписанного более чем 190 странами, "печальным днем для мирового сообщества", но сказала, что комиссия будет искать новые союзы.Хотя Китаю нужны технические ноу-хау ЕС для борьбы с загрязнением, Европейский союз надеется, что Пекин предпримет меры против выбросов, связанных с увеличением засух, поднятием уровня воды морях и другими последствиями изменения климата.Премьер-министр Ли Кэцян и президент Комиссии Жан-Клод Юнкер выступят на бизнес-конференции в Брюсселе, прежде чем присоединиться к президенту Европейского совета Дональду Туску на саммите.