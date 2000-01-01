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flickr 02.06 11:54   MIGnews.com

ХАМАС: Израиль вербует агентов в социальных сетях

Ияд аль-Базам, представитель министерства внутренних дел в контролируемом ХАМАСом секторе Газа, заявил в четверг, 1 июня, что израильские "агенты" недавно стали чиновниками службы безопасности.

Говоря с официальной палестинской газетой ХАМАСа, аль-Базам сказал, что после убийства Мазена Фукаха силы безопасности в Газе провели кампанию за разоблачение коллаборационистов, в ходе которой 45 агентов были арестованы по всему региону.

Он также предостерег о методах, используемых израильской разведкой, которая, по его словам, пытается набирать агентов через социальные сети.

В прямом обращении к жителям Газы, аль-Базам попросил их сообщить местным органам власти любую информацию о подозрительной деятельности, которая может быть связана с передачей информации Израилю.

38-летний Фуках из Иудеи и Самарии, после 9 лет в тюрьме был освобожден в рамках сделки по возвращению на родину израильского солдата Гилада Шалита в 2011 году. После освобождения Фуках был отправлен в Газу. В Газе Мазен Фуках возглавлял военное крыло ХАМАСа. Его подчиненные специализировались на подборе террористов-смертников, сборе оружия и подготовке взрывных устройств.

После убийства Фукаха, ХАМАС установил контрольно-пропускные пункты военного образца по всей территории сектора Газа, запечатал пограничные переходы и задержал десятки людей для проведения допроса.

Власти ХАМАС в Газе немедленно обвинили Израиль в том, что он стоит за смертью Мазена Фукаха.

На прошлой неделе ХАМАС казнил 3 человек, которые были признаны виновными в убийстве Фукаха.
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