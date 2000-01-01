02.05 09:33 MIGnews.com

Нетаниягу отметил угрозу ненависти к евреям на Западе

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на государственной церемонии, посвященной Дню памяти Катастрофы и героизма европейского еврейства, которая прошла в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем."Из выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу на церемонии:"Мы живем в парадоксальное время: мировому восхищению еврейским государством сопутствует рост ненависти к евреям в определенных кругах. Крайние правые, крайние левые и радикальные исламисты согласны только в одно - в ненависти к евреям. Эта ненависть выражается в гнусных нападениях на верующих в синагогах, как это произошло несколько дней назад в Сан-Диего и ранее в Питтсбурге, в осквернении еврейских кладбищ, в публикации - даже в уважаемых газетах - карикатур и статей, полных ненависти к евреям и Израилю. Это не критика Израиля, иначе я бы не стал на этом останавливаться, это систематические, лживые, ядовитые инсинуации, которые беспрерывно подрывают легитимность еврейского национального государства и только его. Такое невыносимое лицемерие нельзя терпеть.К угрозе, которую несет в себе западная ненависть к евреям, добавляется угроза, идущая с Востока, и она гораздо серьезнее. Иран днем ​​и ночью грозится нас уничтожить. Мы не игнорируем эти угрозы, но и не боимся их. Были годы, когда мы шли против всего мира, в одиночку боролись против опасного ядерного соглашения с Ираном. Наша настойчивость принесла свои плоды. Мы высоко ценим твердую позицию президента Трампа, который вышел из ядерного соглашения, ввел жесткие санкции против Ирана и считанные дни назад объявил КСИР террористической организацией. В отношении Ирана наша политика прозрачна: в военной области - активное сдерживание попыток Ирана развернуть военный плацдарм вблизи наших границ. А на политической арене - давление, давление и еще раз давление. Израиль не сложит голову на плаху под угрозами уничтожения. Вопреки тому, что произошло во время Холокоста, мы способны и полны решимости защищать себя сами. ЦАХАЛ – сильная армия, одна из самых сильных в мире, он способен победить наших врагов.И снова, вопреки тому, что произошло во время Катастрофы, мы заключаем союзы против деспотического режима, который угрожает нам, многим странам в нашем регионе, международным морским путям и миру во всем мире. Именно стоя здесь, я говорю всем, кто жаждет нашей смерти: мы вернулись на историческую сцену. И вышли на авансцену. Мы победили наших врагов в прошлом, с божьей помощью победим и вас.Мы все получили от наших отцов и от отцов сионизма один завет, который сводится к двум словам: "Никогда больше".