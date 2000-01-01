Австрийцы не знают, сколько евреев погибло в Холокост
Большинство австрийцев не знают о масштабах Холокоста и количестве убитых евреев, одновременно преуменьшая роль своей страны в геноциде, показали результаты, опубликованные в День памяти жертв Холокоста в Израиле.
В исследовании, проведенном Конференцией еврейских претензий к Германии было опрошено 1000 взрослых австрийцев, которые ответили на ряд вопросов об истории Холокоста и Второй мировой войны по телефону или через Интернет.
Согласно опросу, 56% австрийцев не знают, что в Холокосте было убито 6 миллионов евреев, а 36% считают, что погибло 2 миллиона евреев или меньше.
При этом 25% процентов думают, что было убито менее 1 миллиона евреев, а 12% считают, что число жертв среди евреев в результате Холокоста составило менее 100 000 человек.
Эти цифры выше среди молодых респондентов: 58% миллениалов не знали, что 6 миллионов евреев были убиты. Примечательно, что 30% считают, что было убито менее 1 миллиона человек, а 17% считают, что были убиты 100 000 евреев.