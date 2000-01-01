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Опрос: Австрийцы не знают сколько евреев погибло в Холокост | Фото:02.05 09:11   MIGnews.com

Австрийцы не знают, сколько евреев погибло в Холокост

Большинство австрийцев не знают о масштабах Холокоста и количестве убитых евреев, одновременно преуменьшая роль своей страны в геноциде, показали результаты, опубликованные в День памяти жертв Холокоста в Израиле.

Об этом в четверг, 2 мая сообщает The Times of Israel.

В исследовании, проведенном Конференцией еврейских претензий к Германии было опрошено 1000 взрослых австрийцев, которые ответили на ряд вопросов об истории Холокоста и Второй мировой войны по телефону или через Интернет.

Согласно опросу, 56% австрийцев не знают, что в Холокосте было убито 6 миллионов евреев, а 36% считают, что погибло 2 миллиона евреев или меньше.

При этом 25% процентов думают, что было убито менее 1 миллиона евреев, а 12% считают, что число жертв среди евреев в результате Холокоста составило менее 100 000 человек.

Эти цифры выше среди молодых респондентов: 58% миллениалов не знали, что 6 миллионов евреев были убиты. Примечательно, что 30% считают, что было убито менее 1 миллиона человек, а 17% считают, что были убиты 100 000 евреев.


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