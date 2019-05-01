Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Николас Мадуро заявил о провале госпереворота | Фото: Twitter02.05 08:05   MIGnews.com

Николас Мадуро заявил о провале госпереворота


Президент Николас Мадуро заявил, что попытка госпереворота в Венесуэле потерпела поражение.

Об этом в четверг, 2 мая сообщает The Economist.

В своем телеобращении к нации Мадуро отметил, что протесты в стране инициировали "венесуэльские правые политики, колумбийская олигархия и американская империя".

Он подчеркнул, что прокуратура Венесуэлы уже начала расследование по этому вопросу.

Кроме того, венесуэльский лидер поблагодарил "верховное военное командование за его смелость в защите мира".

Напомним, в среду выступая на митинге в Каракасе, оппозиционный лидер Хуан Гуайдо объявил, что 2 мая в стране начнется всеобщая забастовка, в котором примут участие все слои населения.

"Начиная с завтрашнего дня все работники и госслужащие должны покинуть свои рабочие мсця, требуя прекращения узурпации", - написал Гуайдо в Twiiter. "В условиях всеобщей забастовки мы требуем участия всех. Давайте продолжим диалог с нашими Вооруженными силами, чтобы они присоединились к операции "Свобода"".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:24
Джулиан Ассанж получил 50 недель тюрьмы
08:11
Причина пожаров в Эшколь - запуск зажигательных шаров
07:39
Митт Ромни уверен в решении с двумя государствами
07:19
Береговая охрана Саудии спасла экипаж иранского танкера
07:16
Тереза Мэй уволила министра обороны
07:01
Из-за одного голоса: харедим теряют мандат в пользу Ликуда
06:33
Сирены ракетной тревоги на границе с Газой
06:09
Консерваторы хотят осудить Папу Франциска как еретика
05:46
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
00:14
Обвиняемый в насилии эстонский министр решил уволиться
23:52
Член Еврокомиссии: Польша должна перестать "доить" ЕС
22:59
Скандинавские авиалинии снова отменяют рейсы
21:41
В Эшколе разгорелся крупный пожар
21:02
Ривлин: "Нельзя оправдать союз с антисемитскими партиями"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus