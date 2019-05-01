Николас Мадуро заявил о провале госпереворота

В своем телеобращении к нации Мадуро отметил, что протесты в стране инициировали "венесуэльские правые политики, колумбийская олигархия и американская империя".
Он подчеркнул, что прокуратура Венесуэлы уже начала расследование по этому вопросу.
Кроме того, венесуэльский лидер поблагодарил "верховное военное командование за его смелость в защите мира".
Напомним, в среду выступая на митинге в Каракасе, оппозиционный лидер Хуан Гуайдо объявил, что 2 мая в стране начнется всеобщая забастовка, в котором примут участие все слои населения.
"Начиная с завтрашнего дня все работники и госслужащие должны покинуть свои рабочие мсця, требуя прекращения узурпации", - написал Гуайдо в Twiiter. "В условиях всеобщей забастовки мы требуем участия всех. Давайте продолжим диалог с нашими Вооруженными силами, чтобы они присоединились к операции "Свобода"".