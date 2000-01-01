02.05 07:01 MIGnews.com

Из-за одного голоса: харедим теряют мандат в пользу Ликуда

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Непосредственно перед последним сроком объявления результатов выборов представитель Ликуда обратился в Центральную Избирательную Комиссию с петицией, в которой утверждается, что на основании точного подсчета голосов он должен получить 36-й мандат - за счет партии Яадут А-Тора.Петицию подал потенциальный депутат - 36-й в списке Ликуда, Амит Халеви, ранее работавший генеральным директором министерства культуры. Халеви проверил все избирательные урны и нашел один единственный голос, который может решить судьбу его мандата.12-й канал израильского ТВ сообщает, что у Халеви -”солидные доказательства”. В случае, если его петиция будет принята, в новом Кнессете количество депутатов Ликуда увеличится до 36, а Яадут А-Тора сократится до 7.