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Из-за одного голоса: харедим теряют мандат в пользу Ликуда 02.05 07:01   MIGnews.com

Из-за одного голоса: харедим теряют мандат в пользу Ликуда

Непосредственно перед последним сроком объявления результатов выборов представитель Ликуда обратился в Центральную Избирательную Комиссию с петицией, в которой утверждается, что на основании точного подсчета голосов он должен получить 36-й мандат - за счет партии Яадут А-Тора.

Петицию подал потенциальный депутат - 36-й в списке Ликуда, Амит Халеви, ранее работавший генеральным директором министерства культуры. Халеви проверил все избирательные урны и нашел один единственный голос, который может решить судьбу его мандата.

12-й канал израильского ТВ сообщает, что у Халеви -”солидные доказательства”. В случае, если его петиция будет принята, в новом Кнессете количество депутатов Ликуда увеличится до 36, а Яадут А-Тора сократится до 7.


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