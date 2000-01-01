02.05 20:43 MIGnews.com

Суд отложил депортацию директора Human Rights Watch

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Верховный суд отложил депортацию директора Хьюман Райтс Вотч из Израиля из-за ходатайства, оспаривающего предыдущее ходатайство, заявил в четверг, 2 мая, его адвокат. В прошлом месяце Иерусалимский окружной суд отклонил предыдущее ходатайство против решения о депортации Омара Шакира, гражданина США, и обязал его покинуть страну до 1 мая.Но Верховный суд издал судебный запрет, позволяющий Шакиру оставаться в Израиле в течение семи дней, сказал адвокат Майкл Сфард. В течение этого периода Министерство внутренних дел может представить свой ответ на апелляцию, которую Шакир подал в суд. По словам Сфарда, после истечения, 7 мая, суд "теоретически может принять новое решение" по этому делу. Решение Министерства внутренних дел об отказе Шакиру в выдаче разрешений на работу и проживание было обусловлено его предполагаемой поддержкой бойкота Израиля.HRW отрицал, что группа или лично Шакир поддерживают бойкот Израиля, назвав решение окружного суда в апреле "новым и опасным толкованием закона", поскольку оно приравнивало бойкотирование предприятий, действующих на Западном берегу, к бойкоту Израиля.В 2017 году Израиль принял закон, предоставляющий правительству право запрещать въезд иностранцам, которые поддерживают бойкот страны.Закон был принят в ответ на BDS-движение.