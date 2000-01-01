02.05 20:13 MIGnews.com

Ультраправые Германии устроили марш накануне Дня Памяти

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Ведущая еврейская организация Германии выражает тревогу в связи маршем неонацистов в Восточной Германии 1 мая. На кадрах запечатлены ультраправые сторонники партии "Третий Путь", несущие флаги и одетые в собственную форму. Марш прошел в восточно-немецком городе Плауэн, в первый день мая, без каких-либо препятствий со стороны полиции.Центральный совет евреев в Германии заявил, что марш в Плауэне членами партии "Третий Путь" "возвращает воспоминания о самой мрачной главе немецкой истории".Кадры марша вызвали широкое возмущение в Германии и призывы к властям в штате Саксония вмешаться, где особенно сильны крайне правые настроения. Полиция Саксонии заявила, что марш прошел без насилия и призывов к насилию.Центральный совет евреев добавил, что "если правительство штата Саксония серьезно относится к борьбе с правым экстремизмом, оно не должно допускать подобных демонстраций."