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Корейская делегация извинилась перед еврейским народом | Фото:02.05 18:34   MIGnews.com

Корейцы извинились перед еврейским народом после Освенцима

Делегация Южной Кореи во время посещения концентрационного лагеря Освенцим в Польше попросила у еврейского народа прощения за христианский антисемитизм. "Мы пишем это письмо, чтобы извиниться, и просим вас простить нас", - говорится в их открытом письме, опубликованном JNS. "Мы посетили Яд Вашем и Освенцим, все эти страдания, пережитые 1700 лет в христианском мире, являются нашей ошибкой. … Мы искренне сожалеем о том, что христиане сделали с вами."

Член корейской группы сказал JNS, что они "принадлежат к особой группе христиан в Корее. Мы знаем, что наша вера исходит от Израиля. У нас вера от патриарха Авраама. Мы верим, что принадлежим к большему Израилю."

"Мы знаем трагическую историю Израиля; мы думали, что это не то, чего Бог хочет. Мы пришли сюда, чтобы благословить еврейский народ, чтобы показать нашу истинную любовь к Израилю", - заключили они.


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