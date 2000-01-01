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Найдено решение проблемы призыва 02.05 14:52   MIGnews.com

Найдено решение проблемы призыва

20-й канал израильского ТВ сообщает, что в ходе коалиционных переговоров “по всей видимости, найдено решение проблемы закона о призыве”.

Закон о призыве считается одним из главных препятствий на пути формирования коалиции правых и ультраортодоксальных партий.

Согласно компромиссному решению, в существующий закон будет внесено несколько незначительных изменений. Суть компромисса - снижение наказаний для отказников, в первую очередь, значительное облегчение экономических санкций против молодых ультраортодоксов, не отвечающих критериям, установленных законом.

Эти изменения одобрены министерством обороны, и потому против них не будет выступать лидер НДИ Авигдор Либерман.

1 мая, в ходе встречи Либермана с премьер-министром Биньямином Нетаниягу последний говорил о компромиссном варианте - и Либерман против него не возражал.


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