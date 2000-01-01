02.05 14:52 MIGnews.com

Найдено решение проблемы призыва

Поделиться

Все по теме

Комментарии





20-й канал израильского ТВ сообщает, что в ходе коалиционных переговоров “по всей видимости, найдено решение проблемы закона о призыве”.Закон о призыве считается одним из главных препятствий на пути формирования коалиции правых и ультраортодоксальных партий.Согласно компромиссному решению, в существующий закон будет внесено несколько незначительных изменений. Суть компромисса - снижение наказаний для отказников, в первую очередь, значительное облегчение экономических санкций против молодых ультраортодоксов, не отвечающих критериям, установленных законом.Эти изменения одобрены министерством обороны, и потому против них не будет выступать лидер НДИ Авигдор Либерман.1 мая, в ходе встречи Либермана с премьер-министром Биньямином Нетаниягу последний говорил о компромиссном варианте - и Либерман против него не возражал.