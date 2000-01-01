02.05 15:02 MIGnews.com

"Мы не умрем как рабы"

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В четверг, 2 мая, было опубликовано одно из первых сообщений о восстании в Варшавском гетто, написанное журналистом еврейского сопротивления и напечатанное подпольной прессой. Вскоре оно будет выставлено на аукцион. Восстание в Варшавском гетто вспыхнуло 19 апреля 1943 года, когда около 750 молодых бойцов-евреев, вооруженных только пистолетами и топливными баллонами, атаковали гораздо более крупную и хорошо вооруженную немецкую силу.В своих последних письмах бойцы говорили, что знают, что обречены, но хотят умереть в любое время и в месте по своему выбору. Они продержались почти месяц, дольше, чем некоторые страны, оккупированные Германией. Немцы разрушили Варшавское гетто и убили большинство бойцов, за исключением нескольких десятков, которым удалось сбежать через канализационные каналы в "арийскую" часть города."В июле 1942 года был издан приказ "ликвидировать гетто (после чего отправить жителей в концлагеря)", - говорится в статье на идиш, написанной в сентябре 1943 года, через пять месяцев после восстания. "Депортации и массовые истребления начались сразу после этого. Из 600 000 евреев, которые там находились, осталось только 35 000 ... остальные были использованы для различных форм принудительного труда.""В то же время те, кто остался, знали, что их ждут судьбы их соседей ... Дата была назначена на 20 апреля 1943 года. Ответом на окончательный указ был: "Хватит. Мы не умрем как рабы.""Когда эсэсовцы пришли выполнить свою отвратительную миссию, они столкнулись с решительным и вооруженным ополчением, которое было готово сражаться до последних… разрушенных домов, превращенных в укрепления", - говорится в статье. "Сопротивление продолжалось шесть дней. Чтобы преодолеть сильную решимость восстания, гестапо было вынуждено использовать пушки, танки, огнеметы.""Мертвые гестаповцы лежали на улицах, и многие другие получили ранения. Они сражались до последних своих пуль, а затем упали между разрушенными домами гетто.""Битва в Варшаве - это честь в анналах еврейского народа".В статье Arbeiter-Zeitung говорится, что ее автор находился в Швейцарии. Адрес для печати был в Гренобле, Франция, и, вероятно, там, где, по данным аукционного дома Kedem, были сосредоточены тайные печатные операции группы Poalei Zion. Эта статья и еще одно сообщение о восстании, датированное октябрем 1944 года, будут выставлены на продажу на следующей неделе.В декабре Симха Ротем, последний выживший боец ​​восстания, умер в возрасте 94 лет.