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С цепью на шее - против `идолопоклонства Холокосту` 02.05 14:04   MIGnews.com

С цепью на шее - против "идолопоклонства Холокосту"

“Молодой артист” Ариэль Бронз перед тем, как чуть не удавился на скульптуре Менаше Кадишмана на площади Хабима в Тлеь-Авиве издал подробное объяснение своему перфомансу.


Бронз сообщает, что решил привязать себя за шею к железной скульптуре в знак протеста против отношения к выжившим в Холокосте в Государстве Израиль.

Бронз уже был замечен ранее в актах выражения публичной любви к Государству Израиль - так он покрыл свой зад израильским флагом во время конференции по культуре три года назад.

Бронз пишет в своем фейсбук: “Эта скульптура, практически оторванная от земли под невозможными углами, напоминает нам, что земля - не важна. В стране, лишенной территорий и могущества, День Памяти Холокоста - языческий акт , который дает нам право продолжать жертвовать наших детей и наших стариков на алтарь нации, заключать в тюрьму целый народ нацией, посланной как овцы на убой”.

Бронз продолжил: “Я замкнул самого себя в цепи с призывом прекратить претендовать. Я призываю к отмене дня Памяти Жертв Холокоста, прекратить скорбеть, прекратить принимать участие в ралли, призываю забыть жертв, тех, кто пал героически, и тех, кого повели на смерть. Призываю забыть, что мы - потомки жертв, забыть Гитлера, забыть те шокирующие вещи, которые сделали нам с тем, чтобы мы получили государство, с тем, чтобы могли могли делать такое с другими. Если бы мы только просто отменили все эти "бюджеты памяти" и переводили деньги несчастным старикам у которых нет денег на кусок хлеба. Сегодня мы видим, что День Памяти Холокоста только увековечивает состояние жертв. 50 тысяч выживших в Холокосте забыты и ожидают смерти за чертой бедности, заложники страха, шеи которых закованы у всех на виду. Эта ржавая скульптура символизирует крики сынов, убитых на алтаре войн наций, и следует покончить с этим мистическим молчанием, в которое стремится нарядиться жертвы. В этом году я замкну себя на этой скульптуре, которую рекламные агентства покрыли стикерами с рекламой фалафелей, мороженного и лифчиков, я буду вашими глазами, носом и ртом, кричащим с каждого круга скульптуры Хабима”.

Артист, в одних трусах, привязал себя к скульптуре на площади большой цепью - и чуть не удавился. Он был спасен врачами скорой помощи и эвакуирован с площади. На протяжении всего хэппенинга Бронз хранил гробовое молчание.




Бронза задержали и сейчас допрашивают в полицейском участке.


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