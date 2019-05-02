02.05 14:04 MIGnews.com

С цепью на шее - против "идолопоклонства Холокосту"

"יום השואה הוא עבודת אלילים המעניקה לנו את הזכות להמשיך ולהקריב את קשישינו ואת ילדינו על מזבח הלאום": אומן המחאה אריאל ברונז כבל את עצמו בשלשלאות לפסל של קדישמן בכיכר הבימה כשהוא לבוש רק בתחתונים. במכתב מטעמו צויין שמדובר במחאה על היחס לניצולי השואה. הוא עוכב לחקירה במשטרה. pic.twitter.com/cNyQ1bZ8ox — Yoav Unger (@YoavUnger) May 2, 2019

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“Молодой артист” Ариэль Бронз перед тем, как чуть не удавился на скульптуре Менаше Кадишмана на площади Хабима в Тлеь-Авиве издал подробное объяснение своему перфомансу.Бронз сообщает, что решил привязать себя за шею к железной скульптуре в знак протеста против отношения к выжившим в Холокосте в Государстве Израиль.Бронз уже был замечен ранее в актах выражения публичной любви к Государству Израиль - так он покрыл свой зад израильским флагом во время конференции по культуре три года назад.Бронз пишет в своем фейсбук: “Эта скульптура, практически оторванная от земли под невозможными углами, напоминает нам, что земля - не важна. В стране, лишенной территорий и могущества, День Памяти Холокоста - языческий акт , который дает нам право продолжать жертвовать наших детей и наших стариков на алтарь нации, заключать в тюрьму целый народ нацией, посланной как овцы на убой”.Бронз продолжил: “Я замкнул самого себя в цепи с призывом прекратить претендовать. Я призываю к отмене дня Памяти Жертв Холокоста, прекратить скорбеть, прекратить принимать участие в ралли, призываю забыть жертв, тех, кто пал героически, и тех, кого повели на смерть. Призываю забыть, что мы - потомки жертв, забыть Гитлера, забыть те шокирующие вещи, которые сделали нам с тем, чтобы мы получили государство, с тем, чтобы могли могли делать такое с другими. Если бы мы только просто отменили все эти "бюджеты памяти" и переводили деньги несчастным старикам у которых нет денег на кусок хлеба. Сегодня мы видим, что День Памяти Холокоста только увековечивает состояние жертв. 50 тысяч выживших в Холокосте забыты и ожидают смерти за чертой бедности, заложники страха, шеи которых закованы у всех на виду. Эта ржавая скульптура символизирует крики сынов, убитых на алтаре войн наций, и следует покончить с этим мистическим молчанием, в которое стремится нарядиться жертвы. В этом году я замкну себя на этой скульптуре, которую рекламные агентства покрыли стикерами с рекламой фалафелей, мороженного и лифчиков, я буду вашими глазами, носом и ртом, кричащим с каждого круга скульптуры Хабима”.Артист, в одних трусах, привязал себя к скульптуре на площади большой цепью - и чуть не удавился. Он был спасен врачами скорой помощи и эвакуирован с площади. На протяжении всего хэппенинга Бронз хранил гробовое молчание.Бронза задержали и сейчас допрашивают в полицейском участке.