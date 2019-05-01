Пхеньян заинтересован в оказании помощи Дамаску

Заместитель главы МИД Северной Кореи Пак Мен Гук на встрече в Дамаске в среду выразил заинтересованность в содействии послевоенному восстановлению Сирии.
Об этом в четверг, 2 мая сообщает NK News со ссылкой на государственное информационное агентство SANA.
Северокорейский чиновник также заявил о необходимости двух стран сотрудничать в условиях западных экономических санкций.
Как сообщается, эти комментарии Гук сделал на встрече с заместителем министра иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом, который на этой неделе посещает Сирию и Иран, а также Азербайджан и Монголию.
"Пак Мен Гук приветствовал достижения, достигнутые Сирийской армией, и стойкость сирийского народа перед лицом терроризма, который западные державы применяют к Сирии во всех ее формах", - передает SANA.