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Кац: железнодорожная сеть - ответ Израиля нацистским поездам | Фото:02.05 10:51   MIGnews.com

Кац: железнодорожная сеть - ответ Израиля нацистским поездам

Министр транспорта Исраэль Кац заявил в среду, что система пригородных железных дорог, охватывающая Еврейское Государство, является ответом Израиля на поезда, которые нацистская Германия использовала для доставки евреев в лагеря смерти.

Об этом в четверг, 2 мая сообщает The Times of Israel.

"Каждая железная дорога здесь является ответом на те самые железные дороги, по которым везли беспомощных евреев к их смерти", - сказал политик во время церемонии в кибуце Тель-Ицхак, посвященной Дню памяти жертв Холокоста.

Кац также подчеркнул, что его работа на железных дорогах символизирует твердость еврейского народа перед лицом нацистских планов по его истреблению.

"Когда я исполняю обязанности министра транспорта по строительству дорог, портов, аэродромов и поездов - это наша настоящая победа над тем, что пытались сделать нацисты", - сказал Кац.

Как известно, железнодорожная система, которой пользовались нацисты во время Второй мировой войны, сыграла ключевую роль в реализации планов Адольфа Гитлера по истреблению евреев Европы, когда поезда перевозили евреев из гетто в концентрационные лагеря.


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