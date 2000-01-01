Кац: железнодорожная сеть - ответ Израиля нацистским поездам
Министр транспорта Исраэль Кац заявил в среду, что система пригородных железных дорог, охватывающая Еврейское Государство, является ответом Израиля на поезда, которые нацистская Германия использовала для доставки евреев в лагеря смерти.
"Каждая железная дорога здесь является ответом на те самые железные дороги, по которым везли беспомощных евреев к их смерти", - сказал политик во время церемонии в кибуце Тель-Ицхак, посвященной Дню памяти жертв Холокоста.
Кац также подчеркнул, что его работа на железных дорогах символизирует твердость еврейского народа перед лицом нацистских планов по его истреблению.
"Когда я исполняю обязанности министра транспорта по строительству дорог, портов, аэродромов и поездов - это наша настоящая победа над тем, что пытались сделать нацисты", - сказал Кац.
Как известно, железнодорожная система, которой пользовались нацисты во время Второй мировой войны, сыграла ключевую роль в реализации планов Адольфа Гитлера по истреблению евреев Европы, когда поезда перевозили евреев из гетто в концентрационные лагеря.