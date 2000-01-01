02.05 11:10 MIGnews.com

Харедим: ввести должность замминистра по шабату

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Газета Исраэль Ха Йом пишет о том, что партия Яадут А-Тора, в рамках коалиционных переговоров выдвинула требование введения должности “заместителя министра по предотвращению осквернения шабата”.Должность предлагают ввести в рамках структуры министерства труда и социальной защиты.Яадут А-тора также получит посты заместителям министра здравоохранения и главы финансового комитета Кнессета.Единственной задачей нового зам.министра станет определение того, какие работы можно, а какие нельзя проводить в шабат.Глава команды Яадут А-Тора на коалиционных переговорах Ури Маклев объяснил принципы коалиционной математики: “На каждого двух с половиной депутатов Кнессета нам положено министерство. Исходя из этого, нам положено четыре министерства”.