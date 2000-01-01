Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Крайне правый лидер Австрии заявил о `замене населения` | Фото:02.05 10:24   MIGnews.com

Крайне правый лидер Австрии заявил о "замене населения"

Крайне правый лидер Австрии и вице-канцлер в среду осудил "замену населения", спорный термин, который, как утверждают его критики, коренится в теории расистского заговора.

Об этом в четверг, 2 мая сообщает The Times of Israel.

Лидер "Партии свободы" (FPOe) Хайнц-Кристиа́н Штра́хе заявил журналистам после заседания правительства, что "замена населения" в Австрии стала "реальностью, которую нельзя отрицать".

Он отвечал на критику своего замечания в интервью воскресной газете Kronen Zeitung, в котором он сказал, что его партия борется с "заменой населения".

Этот термин связан с популярной в ультраправых кругах теорией расистского заговора, известной как "великая замена". Теория утверждает, что белое, европейское и христианское население постепенно "заменяется" небелыми мусульманскими мигрантами. Штрахе назвал критику использованного им термина "придирками", призванными заглушить обсуждение реальной проблемы.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:49
После обстрелов: главарей ХАМАСа вызвали в Каир
11:36
Производитель прилавков Caesarstone сократит 7% персонала
11:19
9 апреля проголосовало менее половины израильских арабов
11:10
Харедим: ввести должность замминистра по шабату
10:51
Кац: железнодорожная сеть - ответ Израиля нацистским поездам
10:37
Два человека стали жертвами протестов в Венесуэле
10:12
Ассанжу стало плохо накануне ареста
10:07
Смотрич требует приватизации Галей ЦАХАЛ и войны с разводами
10:01
Пережившая Холокост предупредила: история повторяется
09:35
Израиль замирает в скорбной памяти о жертвах Холокоста
09:33
Нетаниягу отметил угрозу ненависти к евреям на Западе
09:25
БАГАЦ отверг петицию о повторному суде над Задоровым
09:20
Дженин: столкновения между ЦАХАЛем и демонстрантами
09:11
Австрийцы не знают, сколько евреев погибло в Холокост
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus