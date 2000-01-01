Лидер "Партии свободы" (FPOe) Хайнц-Кристиа́н Штра́хе заявил журналистам после заседания правительства, что "замена населения" в Австрии стала "реальностью, которую нельзя отрицать".
Он отвечал на критику своего замечания в интервью воскресной газете Kronen Zeitung, в котором он сказал, что его партия борется с "заменой населения".
Этот термин связан с популярной в ультраправых кругах теорией расистского заговора, известной как "великая замена". Теория утверждает, что белое, европейское и христианское население постепенно "заменяется" небелыми мусульманскими мигрантами. Штрахе назвал критику использованного им термина "придирками", призванными заглушить обсуждение реальной проблемы.