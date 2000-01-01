02.05 09:30 MIGnews.com

Иран ответит на "агрессию Израиля" в Сирии

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Тегеран ответит на "израильскую агрессию " в Сирии после того, как по военной базе и складу боеприпасов в Сирии был нанесен удар. Об этом заявил председатель комитета парламента по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди."Мы находимся в Сирии по просьбе сирийского правительства. Агрессия сионистов против наших советников в Сирии дает нам право на ответ. Мы ответим в нужном месте и в нужное время", - цитирует Times of Israel слова высокопоставленного чиновника.Ранее стало известно, что по иранской военной базе в сирийской Хаме был нанесен авиаудар. В результате бомбардировки погибли от 16 до 38 иранцев.Также было уничтожено около 200 ракет, которые были недавно доставлены в Сирию из Ирана.