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Иран ответит на `агрессию Израиля` в Сирии02.05 09:30   MIGnews.com

Иран ответит на "агрессию Израиля" в Сирии

Тегеран ответит на "израильскую агрессию " в Сирии после того, как по военной базе и складу боеприпасов в Сирии был нанесен удар. Об этом заявил председатель комитета парламента по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди.

"Мы находимся в Сирии по просьбе сирийского правительства. Агрессия сионистов против наших советников в Сирии дает нам право на ответ. Мы ответим в нужном месте и в нужное время", - цитирует Times of Israel слова высокопоставленного чиновника.

Ранее стало известно, что по иранской военной базе в сирийской Хаме был нанесен авиаудар. В результате бомбардировки погибли от 16 до 38 иранцев.

Также было уничтожено около 200 ракет, которые были недавно доставлены в Сирию из Ирана.


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