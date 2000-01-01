02.05 09:02 MIGnews.com

Израильские банки блокируют счета мигрантов

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Израильская корпорация КАН показала сюжет о финансовых проблемах незаконных африканских мигрантов.Сюжет начинается со съемок в одном из отделений банка Апоалим, куда мигрант пришел снять деньги. Кассир говорит мигранту, что тот не может ни снять деньги, ни получить любую информацию о счете, не произвести любые действия со счетам - поскольку его виза просрочена. Мигрант говорит, что не может продлить визу из-за гигантских очередей в МВД, кассир отвечает, что не может выдать ему деньги без того, чтобы идентифицировать его личность согласно установленным законам.Журналисты КАН утверждают, что речь идет о “новой негласной политике” банков в отношении мигрантов. Журналисты утверждают, что “тысячи мигрантов” не имеют доступа к своим счетам и деньгам”, не называя источники подобной информации.Представители банков отрицают наличие указанной “новой политики”. Банк Израиля сообщил, что “изучает проблему”.Один из мигрантов, которого КАН взяло интервью говорит: “Я не понимаю, чего Израиль от нас хочет. депортировать нас не удалось, так что они теперь хотят нас задушить?”