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Иран публично унижен его злейшим врагом 02.05 07:36   MIGnews.com

Иран публично унижен его злейшим врагом

Корреспондент израильской газеты Маарив сообщает о неофициальных реакциях представителей западных государств в ООН на разоблачения, сделанные во время пресс-конференции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу 30 апреля.

По оценкам большинства дипломатов, после речи Нетаниягу Белый Дом, как минимум, если не отменит ядерную сделку, то потребует внесения в нее существенных изменений. Даже те дипломаты, которые сами участвовали в разработке ядерной сделки, говорят, что данные, представленные Нетаниягу усиливают важность соглашения, которое должно сдерживать иранские ядерные амбиции.

Один из дипломатов вспоминает: "Даже в ходе переговоров, предшествовавших заключению сделки, мы всегда чувствовали недоверие и подозрительность в отношении режима в Тегеране".

Дипломаты говорят, что для расширения соглашения и включения в него пунктов о запрете иранской программы развития баллистических ракет потребуется создание новой международной структуры. Франция и Германия обещают консультироваться с Израилем в ходе возможных переговоров. Соединенные Штаты опасаются, что Китай и Россия могут создавать препятствия на пути изменений соглашений.

Эмоциональные реакции в штаб-квартире ООН выражаются в злорадстве и насмешках над иранским режимом. Один западный представитель заявил: “Это - публичное унижение тиранического режима, закрывшего страну, да еще от Израиля - его величайшего врага”.

Дипломаты и комментаторы также потрясены возможностями Моссада и называют захват документов ядерного архива “поразительным достижением разведки”. Западный дипломат говорит: “Даже если речь Нетаниягу еще не принесла практических результатов, сила устрашения Израиля в результате достижений Моссада возросла - не только в регионе, но и на глобальной арене. Я не знаю, кто убил сановника ХАМАСа в Малайзии, но совершенно ясно. что у них - длинные руки во враждебных государствах”.
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