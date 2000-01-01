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Премьер принял у себя Синдзо Абэ | Фото: Коби Гидеон, GPO03.05 07:11   MIGnews.com

Биньямин Нетаниягу принял Синдзо Абэ

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в своей канцелярии в Иерусалиме с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Глава израильского правительства рассказал премьер-министру Японии о важных материалах из ядерного архива иранского режима, которые он обнародовал, и заявил: "Иран сохранил все свои планы. Тот, кто не хочет ядерного оружия, не строит планы и, конечно же, не хранит их. Это плохое соглашение, основанное на лжи и аферах Ирана".

Кроме того, премьер-министр Нетаниягу осудил антисемитские высказывания Абу-Мазена, раскрывающие истинную причину отсутствия мира.

"Это ваш второй визит в Израиль. Мой последний визит в Японию был исключительным. Мы наблюдаем огромный рост японских инвестиций в Израиль и израильских в Японию и развитие технологических возможностей. Это хорошее партнёрство, и мы сделаем его ещё крепче", - сказал премьер-министр Нетаниягу.

"Я надеюсь, что премьер-министр вновь посетит Японию в ближайшем будущем. Я рад отметить, что правительство Японии под моим руководством значительно увеличило инвестиции в Израиль. Вместе со мной из Японии прибыла делегация бизнесменов. Надеюсь, что на встречах, которые мы планируем провести, состоятся плодотворные обсуждения между бизнес-лидерами и мы увидим больше взаимных инвестиций", - ответил его собеседник.

Лидеры двух стран обсудили вопросы билатеральных отношений во многих сферах. Они пришли к соглашению о продвижении вопроса об открытии прямых авиарейсов между Израилем и Японией, что приведёт к росту туризма, развитию бизнеса и увеличению инвестиционного потока.

Премьер-министр Японии Абэ пригласил премьер-министра Нетаниягу посетить Японию.

После проведения заседания в расширенном составе главы правительств встретились с крупными японскими бизнесменами.

Оба премьер-министра приветствовали резкий рост объёма инвестиций Японии в Израиль. Премьер-министр Нетаниягу сказал, что это только начало.

Предприниматели высоко оценили деятельность двух правительств, поощряющих взаимное инвестирование и благоприятный деловой климат.
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