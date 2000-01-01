02.05 21:18 MIGnews.com

"Совбез ООН должен осудить Абу Мазена"

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Посол Израиля при Организации Объединенных Наций Дани Данон обратился в Совет Безопасности ООН с письмо, в котором потребовал осудить председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса за его недавние высказывания о Холокосте."Такие ненавистнические пассажи в адрес людей, тысячелетиями терпевшие невыносимые преследования, совершенно неприемлемы. Я призываю всех лидеров лично осудить подобные неоднократные ненавистнические заявления и потребовать от Аббаса полных и искренних извинений. Совет Безопасности не должен молча стоять перед лицом этого подстрекательства и явного отрицания права Израиля на существование", - написал Данон.Слова Абу Мазена о том, что "приехавшие в Еврейское государство не были евреями", дипломат назвал "опасной попыткой председателя переписать историю и утверждать, что сионистское движение было результатом европейского заговора, а не тысячелетней реализацией молитв еврейского народа о возвращении на нашу историческую родину в Эрец Исраэль"."Чтобы привнести истинный прогресс в достижение мира в нашем регионе, палестинцам понадобятся лидеры, которые привержены продвижению надежды и поиску лучшего будущего, а не торговле ненавистью и разжиганию фанатизма. Мы надеемся, что этот день скоро наступит", - завершил Данон свое письмо.