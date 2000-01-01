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Нетаниягу принял у себя основателя Alibaba | Фото: Хаим Цах, GPO03.05 01:18   MIGnews.com

Нетаниягу принял у себя основателя Alibaba

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял в своей канцелярии в Иерусалиме китайского предпринимателя, основателя и председателя совета директоров Alibaba Group Джека Ма, который приехал Израиль в сопровождении 28 молодых руководителей компании.

Это третья встреча премьер-министра Нетаниягу и Джека Ма. Впервые они встретились на полях Всемирного экономического форума в Давосе в январе 2016 года, а затем во время визита премьер-министра в Китай в марте 2017 года. В ходе этих встреч премьер-министр пригласил господина Ма посетить Израиль.

Премьер-министр Нетаниягу:

"Очень приятно принимать вас в Израиле. Вы можете приезжать сюда гораздо чаще. Вы вообще можете здесь остаться. Я помню наши встречи в Давосе и Пекине, а теперь мы встретились вновь в Иерусалиме, в Израиле. Здесь есть потрясающие возможности. Самое важное, что здесь есть сочетание вашей отличной деловой хватки и вашей технологии с нашей технологией и инновациями. Ключевым моментом является инновации. Вы очень успешный лидер в весьма конкурентном бизнесе и в невероятно конкурентном мире. Мир принадлежит новаторам, и Израиль – нация инноваций".

Председатель совета директоров Alibaba Group Джек Ма:

"Мы получаем множество предложений, встречаемся со многими людьми и в ближайшие два дня заключим большое количество контрактов. Думаю, что благодаря вашему руководству ваша страна намного более спокойная, чем мы думали. У вас процветающая экономика и сильная безопасность. Я впечатлен возможностями для бизнеса в Израиле".

Премьер-министр сказал, что у Alibaba Group есть отличные причины для инвестиций в израильские инновации.
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