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Марокко разрывает отношения с Ираном | Фото: Pixabay02.05 18:50   MIGnews.com

Марокко разрывает отношения с Ираном

Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита предупредил о том, что его страна разрывает дипломатические отношения с Исламской республикой Иран по уже знакомой всем причине - из-за поддержки Тегераном террористов.

Глава внешнеполитического ведомства обвинил Тегеран и ливанскую "Хизбаллу" в финансировании, обучении и вооружении боевиков "Фронта Полисарио" - мятежников из Западной Сахары.

Бурита уже провел со своим иранским коллегой официальные переговоры о прекращении марокканско-иранских связей, после чего посол Марокко уже покинул Тегеран, и в ближайшее время должно закрыться посольство Ирана в Рабате.

"Аль-Джазире" глава МИД Марокко заявил, что Рабата располагает неопровержимыми доказательствами того, что при посредничестве "Хизбаллы" иранское правительство с 2016 года передавало помощь "Фронту Полисарио" в Алжире.

Кроме того, в прошлом месяце Иран начал поставлять мятежникам и оружие, включая ракеты класса "земля-воздух" SAM9, SAM11 и "Стрела", что стало для Марокко последней каплей.

Участие Алжира в этой схеме Рабате также расценивает как проявление враждебности к территориальной целостности Марокко.

Стоит добавить, что Марокко уже не впервые разрывает дипломатические связи с Ираном. В последний раз это было сделано в 2009 году, но спустя 5 лет отношения были восстановлены.
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