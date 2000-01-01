Евросоюз обрушился на Абу Мазена из-за Холокоста

С достаточно необычным заявлением выступил Европейский союз, осудив председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса, назвавшего истинной причиной Холокоста "социальное поведение" представителей еврейского народа и "финансовые вопросы".
"Выступление палестинского президента Махмуда Аббаса 30 апреля содержало неприемлемые заявления о причинах Холокоста и легитимности Израиля. Подобная риторика играет на руку только тем, кто не желает достичь решения о "двух государствах", за которое неоднократно выступал сам президент Аббас", - гласит коммюнике, размещенное на сайте ЕС пресс-секретарем управления международных дел Марией Касьянчич.
Она также напомнила о том, что Холокост и Вторая мировая война стали определяющими событиями современной истории Европы.
"Антисемитизм – угроза не только евреям, но и фундаментальная угроза нашему открытому и либеральному обществу. Европейский союз по-прежнему привержен борьбе с любыми проявлениями антисемитизма и попытками потворствования, оправдания или приуменьшения зверств Холокост", - добавила она.
Необычно в этой истории то, что несколько месяцев назад, когда Аббас сделал аналогичное заявление, Евросоюз отказался это не то чтобы осудить, но и вообще комментировать.