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Евросоюз обрушился на Абу Мазена из-за Холокоста | Фото: Eoghan OLionnain/Flickr02.05 18:27   MIGnews.com

Евросоюз обрушился на Абу Мазена из-за Холокоста

С достаточно необычным заявлением выступил Европейский союз, осудив председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса, назвавшего истинной причиной Холокоста "социальное поведение" представителей еврейского народа и "финансовые вопросы".

"Выступление палестинского президента Махмуда Аббаса 30 апреля содержало неприемлемые заявления о причинах Холокоста и легитимности Израиля. Подобная риторика играет на руку только тем, кто не желает достичь решения о "двух государствах", за которое неоднократно выступал сам президент Аббас", - гласит коммюнике, размещенное на сайте ЕС пресс-секретарем управления международных дел Марией Касьянчич.

Она также напомнила о том, что Холокост и Вторая мировая война стали определяющими событиями современной истории Европы.

"Антисемитизм – угроза не только евреям, но и фундаментальная угроза нашему открытому и либеральному обществу. Европейский союз по-прежнему привержен борьбе с любыми проявлениями антисемитизма и попытками потворствования, оправдания или приуменьшения зверств Холокост", - добавила она.

Необычно в этой истории то, что несколько месяцев назад, когда Аббас сделал аналогичное заявление, Евросоюз отказался это не то чтобы осудить, но и вообще комментировать.
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