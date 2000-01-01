02.05 18:13 MIGnews.com
Россия: конфликт между РФ и США может обостриться
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что ситуация в отношениях между Россией и США может ухудшиться из-за столкновений армий с Сирии и Балтике.
"Есть две зоны потенциального столкновения США и России: Сирия и Балтика. Военная активность США на Балтике может спровоцировать острый кризис", - сообщил Пушков на своей странице в Twitter.
Ранее стало известно о перехвате пилотом российского Су-27 американского противолодочного самолета Boeing P-8 Poseidon в воздушном пространстве стран Балтики.
Как уже сообщалось
, группа военных кораблей НАТО вошла в акваторию Черного моря.
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