Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Канцлер Австрии прилетит в Израиль в июне | Фото: Хаим Цах, GPO02.05 16:58   MIGnews.com

Канцлер Австрии прилетит в Израиль в июне

Несмотря на напряженность, возникшую в отношениях Вены и Иерусалима из-за наличия ультраправых в правительстве Себастьяна Курц, канцлер Австрии все же планирует посетить Израиль в следующем месяце.

Со ссылкой на австрийское посольство The Times of Israel пишет, что израильские чиновники работают над определением даты визита Курца, однако пока что не могут сказать предварительную информацию.

Напомним, что в декабре его Народная партия сформировала коалицию с Партией свободы Хайнца-Кристиана Штрахе, чьи представители в прошлом отмечалась откровенно неонацистскими и ксенофобскими заявлениями. Поэтому в прошлом Еврейское государство стабильно бойкотировало чиновников, связанных с Партией свободы.

Теперь же, когда эта политсила приняла несколько более умеренный вектор (а точнее, переключилась с евреев на иммигрантов), для пересмотра этой политики при израильском МИДе была создана рабочая группа во главе с генеральным директором ведомства Ювалем Ротемом.

А в прошлом месяце австрийский посол Мартин Вайс принял участие в заседании комиссии Кнессета по делам иностранных дел и обороне, на котором был вынесен на рассмотрение бойкот Партии свободы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:32
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
17:28
Директор академии утонувших учеников подал в отставку
17:02
В "Супер-Фарм" за марихуаной
16:34
Израиль: топ-менеджеры с топ-зарплатами
16:24
Яир Нетаниягу нашел работу
16:19
Мун Чже Ин: США не выведут войска после примирения с КНДР
15:56
Палестинцы отменяют свое признание Израиля
15:15
Британия объявила войну российским олигархам
14:52
Лапид раскритиковал публикацию секретных материалов
14:25
Американский эксперт: в Тегеране дрожат от ужаса
14:10
Часть Франции украсил снег
14:04
Палестинец просил ЦАХАЛ подстрелить его ради компенсации
13:47
Профсоюз больничной кассы Клалит объявил забастовку
13:31
Реакция Нетаниягу на речь Абу Мазена
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus