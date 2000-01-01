02.05 16:58 MIGnews.com

Канцлер Австрии прилетит в Израиль в июне

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Несмотря на напряженность, возникшую в отношениях Вены и Иерусалима из-за наличия ультраправых в правительстве Себастьяна Курц, канцлер Австрии все же планирует посетить Израиль в следующем месяце.Со ссылкой на австрийское посольство The Times of Israel пишет, что израильские чиновники работают над определением даты визита Курца, однако пока что не могут сказать предварительную информацию.Напомним, что в декабре его Народная партия сформировала коалицию с Партией свободы Хайнца-Кристиана Штрахе, чьи представители в прошлом отмечалась откровенно неонацистскими и ксенофобскими заявлениями. Поэтому в прошлом Еврейское государство стабильно бойкотировало чиновников, связанных с Партией свободы.Теперь же, когда эта политсила приняла несколько более умеренный вектор (а точнее, переключилась с евреев на иммигрантов), для пересмотра этой политики при израильском МИДе была создана рабочая группа во главе с генеральным директором ведомства Ювалем Ротемом.А в прошлом месяце австрийский посол Мартин Вайс принял участие в заседании комиссии Кнессета по делам иностранных дел и обороне, на котором был вынесен на рассмотрение бойкот Партии свободы.