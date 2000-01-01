02.05 17:32 MIGnews.com
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Несколько военных кораблей Британии, Испании, Германии и Турции под эгидой НАТО вошли в акваторию Черного моря. Об этом пресс-служба НАТО сообщила на своей странице в Twitter.
"Постоянная морская группа НАТО вчера вошла в Черное море и приветствовала двух новых членов группы - «Романский фрегат» и «Болгарский фрегат». Добро пожаловать на борт", - указано в сообщении.
Теперь в составе флота судна армии Испании, Германии, Турции, Румынии и Болгарии. Британия предоставила свой ракетный эсминец HMS Duncan.
Напомним, ранее в Министерстве обороны России заявили, что не возражают против судов НАТО в Черном море.
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