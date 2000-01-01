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Фото из архива 02.05 16:19   MIGnews.com

Мун Чже Ин: США не выведут войска после примирения с КНДР

Президент Южной Кореи заявил, что США не выведут свои войска из страны даже после примирения двух Корей потому что "дело в альянсе, КНДР тут не при чем".

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин заявил, что американская армия не выведет свои войски из страны, так как они размещены по договорености между Вашингтоном и Сеулом и Северная Корея не имеет к ним отношения.

Также в агентстве напомнили, что ранее советник южнокорейского президента сообщал: "Вооружённые силы США в Корее — это вопрос альянса Южной Кореи и США, не имеющий никакого отношения к подписанию мирного договора" - передали слова советника Ким Ый Гёма на RT.

Напомним, ранее президент Южной Кореи Мун Чже Ин встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном на границе двух государств, в результате переговоров были определены сроки подписания официального прекращения состояния войны и обсуждены пути воссоединения государств на экономических, культурных и транспортных уровнях.
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