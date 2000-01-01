Мун Чже Ин: США не выведут войска после примирения с КНДР
Президент Южной Кореи заявил, что США не выведут свои войска из страны даже после примирения двух Корей потому что "дело в альянсе, КНДР тут не при чем".
Президент Южной Кореи Мун Чже Ин заявил, что американская армия не выведет свои войски из страны, так как они размещены по договорености между Вашингтоном и Сеулом и Северная Корея не имеет к ним отношения.
Также в агентстве напомнили, что ранее советник южнокорейского президента сообщал: "Вооружённые силы США в Корее — это вопрос альянса Южной Кореи и США, не имеющий никакого отношения к подписанию мирного договора" - передали слова советника Ким Ый Гёма на RT.
Напомним, ранее президент Южной Кореи Мун Чже Ин встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном на границе двух государств, в результате переговоров были определены сроки подписания официального прекращения состояния войны и обсуждены пути воссоединения государств на экономических, культурных и транспортных уровнях.