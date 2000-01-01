02.05 14:52 MIGnews.com

Лапид раскритиковал публикацию секретных материалов

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Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид резко раскритиковал публикацию секретных материалов, касающихся иранской программы. На пленарном заседании Кнессета в среду, 2 мая, парламентарий заявил:"Я был против "ядерного договора". Это очень плохое соглашение. На протяжении всего времени, я сотрудничал с правительством во всем, что связанно с борьбой против ядерного соглашения. Когда речь идет о безопасности государства - нет деления на коалицию и оппозицию. Но публичная демонстрация материалов была огромной стратегической ошибкой. И эта ошибка премьер-министра нанесет вред нашей национальной безопасности. И очень настораживает, что это отнюдь не первая его ошибка за последнее время. Премьер-министр вместе с главой МОСАДа должны были представить эти материалы в более закрытых форумах: в Белом доме, в Бундестаге, в Европарламенте, британцам. Но глава правительства этого не сделал, и его ошибки могут нам очень дорого обойтись".Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил о раскрытии секретного архива иранского атома. По его словам, "секретные документы однозначно свидетельствуют о действиях, которые предпринимал Иран для получения ядерного оружия."Они доказывают, что Иран нагло лгал миру для того, чтобы группа государств одобрила ядерное соглашение с ним", - заявил глава израильского правительства.