Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Лапид раскритиковал публикацию секретных материалов02.05 14:52   MIGnews.com

Лапид раскритиковал публикацию секретных материалов

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид резко раскритиковал публикацию секретных материалов, касающихся иранской программы. На пленарном заседании Кнессета в среду, 2 мая, парламентарий заявил:

"Я был против "ядерного договора". Это очень плохое соглашение. На протяжении всего времени, я сотрудничал с правительством во всем, что связанно с борьбой против ядерного соглашения. Когда речь идет о безопасности государства - нет деления на коалицию и оппозицию. Но публичная демонстрация материалов была огромной стратегической ошибкой. И эта ошибка премьер-министра нанесет вред нашей национальной безопасности. И очень настораживает, что это отнюдь не первая его ошибка за последнее время. Премьер-министр вместе с главой МОСАДа должны были представить эти материалы в более закрытых форумах: в Белом доме, в Бундестаге, в Европарламенте, британцам. Но глава правительства этого не сделал, и его ошибки могут нам очень дорого обойтись".

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил о раскрытии секретного архива иранского атома. По его словам, "секретные документы однозначно свидетельствуют о действиях, которые предпринимал Иран для получения ядерного оружия.

"Они доказывают, что Иран нагло лгал миру для того, чтобы группа государств одобрила ядерное соглашение с ним", - заявил глава израильского правительства.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:15
Британия объявила войну иноолигархам
14:25
Американский эксперт: в Тегеране дрожат от ужаса
14:10
Часть Франции украсил снег
14:04
Палестинец просил ЦАХАЛ подстрелить его ради компенсации
13:47
Профсоюз больничной кассы Клалит объявил забастовку
13:31
Реакция Нетаниягу на речь Абу Мазена
13:10
К женщинам игроков сборной Англии приставят охрану на ЧМ
13:04
В израильских городах отменяют костры Лаг ба-Омер
12:58
Источник назвал место встречи Трампа и Ким Чен Ына
12:33
Премьер-министру Британии поставили ультиматум
12:28
Митингующие заблокировали автотрассы Еревана
12:26
Израильский удар по Хаме: уничтожены зенитные ракеты
11:51
Спикер Кнессета – Аббасу: опять проявился антисемит
11:22
Женщина погибла под навозом, спасаясь от змеиного укуса
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus