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02.05 14:25   MIGnews.com

Американский эксперт: в Тегеране дрожат от ужаса

Гарольд Род, эксперт по Ирану, 28 лет проработавший в Пентагоне, заявил в интервью Jerusalem Post, что после разоблачений Биньямина Нетаниягу и представления международной общественности иранского ядерного архива “в Тегеране дрожат от ужаса”.

Род говорит, что “дела в Иране идут неважно” и в верхушке началась грызня в попытке переложить вину за величайший провал в истории разведки друг на друга.

Род говорит: “Израиль унизил иранское правительство, и многие иранцы смеются над правительством в социальных сетях”.

Род говорит: "Обычный иранец хочет только одного - проснуться и узнать, что с этим кошмарным режимом покончено. Настало время заверить иранский народ, что мы стоим с ним вместе - против его брутальных правителей, и что после того, как этот террористический режим будет свергнут, мы с радостью примем их обратно в члены международного сообщества".
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