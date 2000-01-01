02.05 14:25 MIGnews.com

Американский эксперт: в Тегеране дрожат от ужаса

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Гарольд Род, эксперт по Ирану, 28 лет проработавший в Пентагоне, заявил в интервью Jerusalem Post, что после разоблачений Биньямина Нетаниягу и представления международной общественности иранского ядерного архива “в Тегеране дрожат от ужаса”.Род говорит, что “дела в Иране идут неважно” и в верхушке началась грызня в попытке переложить вину за величайший провал в истории разведки друг на друга.Род говорит: “Израиль унизил иранское правительство, и многие иранцы смеются над правительством в социальных сетях”.Род говорит: "Обычный иранец хочет только одного - проснуться и узнать, что с этим кошмарным режимом покончено. Настало время заверить иранский народ, что мы стоим с ним вместе - против его брутальных правителей, и что после того, как этот террористический режим будет свергнут, мы с радостью примем их обратно в члены международного сообщества".