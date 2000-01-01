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Реакция Нетаниягу на речь Абу Мазена02.05 13:31   MIGnews.com

Реакция Нетаниягу на речь Абу Мазена

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу резко осудил антисемитскую речь председателя ПА Махмуда Аббаса в Рамалле.

"Абу-Мазен выступил с очередной антисемитской речью. С рекордным невежеством и наглостью он утверждал, что евреев Европы преследовали и убивали не потому, что они были евреями, а потому, что они занимались предоставлением процентных займов.

Абу-Мазен вновь говорит кощунственными антисемитскими лозунгами. По-видимому, тот, кто отрицает Холокост, таковым и останется.

Я призываю международное сообщество осудить махровый антисемитизм Абу-Мазена. Пришло время, чтобы это явление исчезло с лица земли", - заявил глава израильского правительства.

Также Нетаниягу подчеркнул, что Аббасу "пора уйти в отставку".
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