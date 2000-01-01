Источник назвал место встречи Трампа и Ким Чен Ына
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. В частности, лидер КНДР готов встретиться с главой Белого дома в деревне Панмунджон.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванный источник.
По его словам этот вариант предложил президент Южной Кореи Мун Чже Ин во время саммита, который состоялся 27 апреля.
В качестве подтверждения источник привел тезисы, что в Панмунджоне уже готово все необходимое для проведения встречи.
Телеканал утверждает, что некоторые мероприятия в ходе встречи могут состояться на северокорейской стороне границы.