02.05 12:58 MIGnews.com

Источник назвал место встречи Трампа и Ким Чен Ына

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. В частности, лидер КНДР готов встретиться с главой Белого дома в деревне Панмунджон.Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванный источник.По его словам этот вариант предложил президент Южной Кореи Мун Чже Ин во время саммита, который состоялся 27 апреля.В качестве подтверждения источник привел тезисы, что в Панмунджоне уже готово все необходимое для проведения встречи.Телеканал утверждает, что некоторые мероприятия в ходе встречи могут состояться на северокорейской стороне границы.