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В израильских городах отменяют костры Лаг ба-Омер 02.05 13:04   MIGnews.com

В израильских городах отменяют костры Лаг ба-Омер

В связи с экстремальными погодными условиями муниципалитеты ряда израильских городов приняли решение об отмене или ограничении традиционных костров еврейского праздника Лаг ба-Омер

Первым решение о запрете костров принял муниципалитет третьего по величине города Израиля, Хайфы.

За Хайфой последовал Ашдод, а за ним - Ариэль.

Муниципалитеты Иерусалима и Тель-Авива издали инструкции, согласно которым костры можно будет разводить в исключительно отведенных для этого городскими властями местах.

Управление пожарной охраны призвало израильтян не разводить большие костры, указав на то, что маленькие пожары будет гораздо легче тушить в случае их распространения.

Заместитель мэра Тель-Авива асаф Замир заявил: “Прогноз на завтра - 33 градуса жары с сильными ветрами. С учетом подобных условий, я бы рекомендовал воздержаться от разведения костров и ограничиться другими активностями, связанными с праздником”.
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