02.05 12:33 MIGnews.com

Премьер-министру Британии поставили ультиматум

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Комментарии

Британские парламентарии направили "ультиматум" премьер-министру Британии Терезе Мэй по условиям Brexit. В документе на 30 страниц, они требуют от главы правительства отказаться от "таможенного партнерства" с ЕС после выхода из состава объединения.парламентарии выступают против планов привести национальные таможенные пошлины после Brexit в соответствие с пошлинами Евросоюза. В документе отмечается, что "таможенное партнерство" может помешать заключить значимые торговые договоры в будущем.Кроме того, законодатели опасаются больших затрат на реализацию проекта, сообщает BBC News.Ожидается, что в среду, 2 мая, в парламенте пройдет очередное заседание по обсуждению условий выхода Британии из Евросоюза.