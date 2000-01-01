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Премьер-министру Британии поставили ультиматум02.05 12:33   MIGnews.com

Премьер-министру Британии поставили ультиматум

Британские парламентарии направили "ультиматум" премьер-министру Британии Терезе Мэй по условиям Brexit. В документе на 30 страниц, они требуют от главы правительства отказаться от "таможенного партнерства" с ЕС после выхода из состава объединения.

парламентарии выступают против планов привести национальные таможенные пошлины после Brexit в соответствие с пошлинами Евросоюза. В документе отмечается, что "таможенное партнерство" может помешать заключить значимые торговые договоры в будущем.

Кроме того, законодатели опасаются больших затрат на реализацию проекта, сообщает BBC News.

Ожидается, что в среду, 2 мая, в парламенте пройдет очередное заседание по обсуждению условий выхода Британии из Евросоюза.
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