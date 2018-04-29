02.05 12:26 MIGnews.com
Израильский удар по Хаме: уничтожены зенитные ракеты
Израильская газета Гаарец, с ссылкой на американские официальные источники, утверждает, что удары по иранским складам близ Хамы были нанесены израильскими истребителями F-15.
Удар был нанесен после того, как на склады были доставлены современные зенитные ракетные комплексы.
Американские источники сообщили, что “дело выглядит так, будто Израиль готовится к открытой войне с Ираном”.
Источники также сообщают о том, что в последние дни значительно увеличилась частота полетов иранских транспортных самолетов в Сирию, Предположительно, на них перевозится современное оружие и ракеты.
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