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02.05 12:26   MIGnews.com

Израильский удар по Хаме: уничтожены зенитные ракеты

Израильская газета Гаарец, с ссылкой на американские официальные источники, утверждает, что удары по иранским складам близ Хамы были нанесены израильскими истребителями F-15.

Удар был нанесен после того, как на склады были доставлены современные зенитные ракетные комплексы.

Американские источники сообщили, что “дело выглядит так, будто Израиль готовится к открытой войне с Ираном”.

Источники также сообщают о том, что в последние дни значительно увеличилась частота полетов иранских транспортных самолетов в Сирию, Предположительно, на них перевозится современное оружие и ракеты.



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