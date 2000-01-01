Власти Шотландии решили по-новому бороться с алкоголиками
Первой в мире Шотландия ввела минимальные розничные цены на алкогольные напитки. Минимальная цена за единицу, или MUP, устанавливает нижнюю цену за единицу алкоголя, то есть он юридически не может быть продан за меньшую цену.
Таким образом, более алкогольный напиток, будет дороже.
С мая самый маленький ценник должен составлять не менее 50 пенсов за 10 миллилитров чистого алкоголя, пишет The Scotsman.
То есть бутылка виски объемом 0,7 литра не может быть продана менее, чем за 14 фунтов стерлингов.
Цена бутылки водки объемом 0,7 литра крепостью 37,5% составляет не менее 13,13 фунтов, четыре банки пива лагер крепостью 9% будут стоить минимум 7,92 фунтов, а бутылку вина крепостью 12,5% нельзя продать дешевле, чем 4,69 фунтов стерлингов.