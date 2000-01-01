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Спикер Кнессета – Аббасу: опять проявился антисемит02.05 11:51   MIGnews.com

Спикер Кнессета – Аббасу: опять проявился антисемит

Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн резко осудил председателя ПА Махмуда Аббаса за его антисемитскую речь в Рамалле.

"Опять проявился антисемит. Аббас – маленький и нерелевантный человек, который в последние дни показал, что что глава ПА действительно думает о государстве Израиль и евреях", - заявил Эдельштейн.

Он также добавил: "Человек, который финансирует семьи террористов, убивающих нас, останется на страницах истории как отрицание Холокоста, расист и подстрекатель", - цитирует Аруц Шева слова спикера.

Ранее Абу Мазен заявил, что истинной причиной Холокоста стало "социальное поведение" представителей еврейского народа и "финансовые вопросы", а не пропаганда антисемитских настроений в европейском обществе.
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