03.05 06:31 MIGnews.com

В Герцлии победили религиозный диктат

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Специальные, бесплатные, автобусные маршруты, которые смогут доставить жителей города к берегу моря, в городской порт или в медицинский центр, расположенный в Герцлии, возобновляет свою работу уже с ближайшей субботы 5.05.18. Такое решение принял муниципалитет несмотря на протесты религиозных представителей горсовета. Основными противниками работы транспорта по субботам выступили фракции Шас и Баит Ехуди, однако им не удалось воспрепятствовать проекту. Проект бесплатных субботних линий впервые появился в 2016 году по инициативе Майи Катц – заместителя мэра города, ответственной за транспортные вопросы в мэрии.Герцлия стала первым в стране городом, в котором нет смешанного населения (евреи и арабы), но который, при этом, предоставляет свои жителям возможность бесплатно передвигаться в общественном транспорте по субботам и праздникам. «Мы рады сообщить нашим жителям, что в нынешнем году субботние автобусы снова начинают свою работу и все желающие попасть на пляж, отдохнуть в выходные дни с семьей, прогуляться по красивейшей набережной города, смогут легко это сделать», прокомментировала возобновление проекта Майя Катц.По словам директора организации «15 минут», которая борется за свободу передвижения общественным транспортом для светского населения по всей стране, во многих городах мэрии хотели бы последовать примеру Герцлии, однако опасаются реакции религиозных структур. Правозащитники приветствовали проект Майи Катц в мэрии Герцлии и выразили надежду на то, что и в других городах наберутся смелости и поставят интересы граждан выше политической выгоды.