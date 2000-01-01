02.05 10:19 MIGnews.com

Посольство Гватемалы начало работу в Иерусалиме

I was moved to see the flag of Guatemala waving in Jerusalem in advance of the opening of the Guatemalan embassy later this month. Dear friends, welcome back to our eternal capital! pic.twitter.com/eu3OnAA1hO — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 1 мая 2018 г.

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Посольство Гватемалы начало работу в Иерусалиме во вторник, 1 мая. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу приветствовал открытие посольства, сообщает "Гаарец".На своей странице в Twitter он написал: "Я был очень взволнован, увидев, как развивается флаг Гватемалы в Иерусалиме. Дорогие друзья, рады приветствовать Вас в нашей вечной столице".Официальное открытие посольства Гватемалы в Иерусалиме состоится 16 мая. В церемонии также примет участие и президент Гватемалы Джимми Моралес.