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Посольство Гватемалы начало работу в Иерусалиме 02.05 10:19   MIGnews.com

Посольство Гватемалы начало работу в Иерусалиме

Посольство Гватемалы начало работу в Иерусалиме во вторник, 1 мая. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу приветствовал открытие посольства, сообщает "Гаарец".

На своей странице в Twitter он написал: "Я был очень взволнован, увидев, как развивается флаг Гватемалы в Иерусалиме. Дорогие друзья, рады приветствовать Вас в нашей вечной столице".




Официальное открытие посольства Гватемалы в Иерусалиме состоится 16 мая. В церемонии также примет участие и президент Гватемалы Джимми Моралес.
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