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Насралла намекнул на возможность войны с Израилем 02.05 10:08   MIGnews.com

Насралла намекнул на возможность войны с Израилем

Генеральный секретарь террористического движения “Хизбалла” шейх Хасан Насралла выступил на “предвыборном фестивале” в Бекаа.

Речь Насраллы, большей частью была посвящена несчастьям жителей Бекаа, “преданных” ливанским государством и конкурирующими с "Хизбаллой" политическими движениями - последний раз семь лет назад. Только благодаря усилиям “Хизбаллы” Бекаа удалось “спасти” сообщил Насралла.

Насралла также говорил о региональных успехах своей организации. Он намекнул на возможность войны с Израилем, заявив, что “Хизбалла” “одолела агентов, но война может начаться и с их покровителями и организаторами”.
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