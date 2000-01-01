02.05 10:08 MIGnews.com

Насралла намекнул на возможность войны с Израилем

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Генеральный секретарь террористического движения “Хизбалла” шейх Хасан Насралла выступил на “предвыборном фестивале” в Бекаа.Речь Насраллы, большей частью была посвящена несчастьям жителей Бекаа, “преданных” ливанским государством и конкурирующими с "Хизбаллой" политическими движениями - последний раз семь лет назад. Только благодаря усилиям “Хизбаллы” Бекаа удалось “спасти” сообщил Насралла.Насралла также говорил о региональных успехах своей организации. Он намекнул на возможность войны с Израилем, заявив, что “Хизбалла” “одолела агентов, но война может начаться и с их покровителями и организаторами”.