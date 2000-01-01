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Комитет британского парламента призвал признать Палестину | Фото: Thinkstock02.05 10:00   MIGnews.com

Комитет британского парламента призвал признать Палестину

Великобритания больше не может полагаться на лидерство США в ближневосточной политике и должна более тесно сотрудничать с Европой для обеспечения в том числе и ядерной сделки с Ираном, говорится в заключении профильного законодательного комитета Палаты лордов.

"Мы больше не можем утверждать, что Америка будет задавать тон отношениям Запада с Ближним Востоком", - сказал председатель парламентского комитета по международным отношениям Дэвид Хоуэлл.

В докладе его ведомства отмечается, в частности, и подход Трампа к арабо-израильскому конфликту.

"Новая администрация США может дестабилизировать ситуацию в регионе. Президент США занял позиции, которые неконструктивны и могут даже привести к эскалации конфликта", - говорится в опубликованном 2 мая документе.

Отмечается также и то, что для Британии невозможно сократить свое участие в Ближневосточном регионе, так как его доля в британском экспорте намного выше, чем Китая и Индия, а инвестиции в Великобританию из этого региона "чрезвычайно значительны".

В докладе говорится, что Лондон должен сотрудничать со своими европейскими партнерами над мерами по ослаблению ограничений для банков, инвестирующих в Иран, и содействию развитию новых торговых отношений, Иран в которых назван приоритетом для британской торговли после выхода королевства из Евросоюза.

"Хотя Трамп вряд ли попытается разорвать ядерную сделку, неспособность Запада ослабить санкции подтолкнет Иран к более широким торговым отношениям с такими державами, как Китай и Россия", - утверждают британцы.

Кроме того, Британии следует дистанцироваться от "дестабилизирующих позиций" США в арабо-израильском конфликте и серьезно рассмотреть вопрос о признании Палестины в качестве государства, чтобы показать ее приверженность "двум государствам".

"Решение израильско-палестинского спора должно занимать высокое место среди приоритетов внешней политики Великобритании. Правительство должно быть более откровенным в изложении своих взглядов по этим вопросам, несмотря на взгляды администрации США", - говорится в докладе комитета по международным отношениям.
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