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Макрон назвали франки валютой из `Монополии` | Фото: Thinkstock02.05 09:33   MIGnews.com

Макрон назвал франки валютой из "Монополии"

Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики Эммануэль Вальс раскритиковал идею своей соперницы во втором туре выборов Марин Ле Пен совместить обиход двух валют – евро для компаний и юридических лиц и вернуть франк.

При этом баллотирующийся на высший государственный пост лидер движения "На марше" довольно нелестно отозвался и о бывшей валюте своей страны.

"Они утверждают нам, что не собираются немедленно выходить из Еврозоны, мол, будет одна общая валюта. Что утром будет франк, а вечером евро. И они утверждают, что с этими купюрами из игры "Монополия" жить станет лучше", - цитирует его издание Le Monde.
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