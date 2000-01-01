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Триумф нашего народа. Премьер поздравил с Днем Независимости 02.05 09:01   MIGnews.com

Триумф нашего народа. Премьер поздравил с Днем Независимости

Вечером в понедельник, 1 мая, с началом празднований премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу опубликовал видеопоздравление с Днем 69-летия независимости государства.



"Это был триумф нашего народа. Тысячелетиями мы были рассеяны по всему миру. А затем мы вернулись на нашу древнюю родину, чтобы построить безопасное убежище, где мы могли бы жить и процветать", - говорит глава правительства.

Напомнив о неудачной попытке арабских соседей задушить новосозданное государство в 40-ых годах и обо всех следующих нападениях окружающих государств, Нетаниягу высоко оценил способность народа Израиля к процветанию на фоне угрозы уничтожения.

"Многие сомневались, что это крошечное государство Израиль выживет. Нас окружали злонамеренные враги, которые нападали на нас снова и снова. Поэтому, возможно, некоторые испытывались этот скептицизм оправданно. Но мы выжили. И, более того, мы процветали", - говорит премьер.

Он отметил, что сегодня Израиль – это сильное и демократическое государство.

"И я не сомневаюсь, что в ближайшие 69 лет Израиль будет продолжать процветать, быть сильным и процветающим.

История народа Израиля была надеждой не только для еврейского народа, но и для всего человечества. Несмотря ни на что, мы упорно переживали все невзгоды. Любой, кто борется за справедливое дело с кажущимися непреодолимыми препятствиями, мог черпать вдохновение в нашей истории", - завершил Биньямин Нетаниягу, выразив свои наилучшие пожелания в День независимости.
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