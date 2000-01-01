02.05 20:49 MIGnews.com

Кац: "Иерусалим под израильским суверенитетом навсегда"

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Министр транспорта и разведки Исраэль Кац прокомментировал антиизраильскую резолюцию ЮНЕСКО во вторник, 2 мая.Как заявил министр, "Надлежащий ответ каждому, кто подвергает сомнению наше право на нашу же столицу - это принятие закона о Большом Иерусалиме. Необходимо расширить границы города, распространив его юрисдикцию на Гуш-Эцион, Гиват-Зеэв, Маале-Адумим, БЕЙТАР-Илит, с тем, чтобы укрепить наши позиции и обеспечить еврейское большинство", - сказал министр."Принятие закона к 50-летию освобождения и объединения Иерусалима станет чётким посылом: единый и неделимый Иерусалим под израильским суверенитетом навсегда", - отметил Исраэль Кац.