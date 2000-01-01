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Фото: European People's Party/Flickr 03.05 07:16   MIGnews.com

Франсуа Фийон уходит из политики

Экс-кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон покидает партию "Республиканцы" и намерен отказаться от политической деятельности. Об этом он сам рассказал на встрече с избирателями в Париже, передает BFM TV.

Среди прочего, Фийон не планирует участвовать в выборах в Национальное собрание, которые пройдут в июне этого года.

"Я ухожу, снова становлюсь рядовым борцом, таким же, как и другие, который, однако, не пасует перед реальностью", — заявил Фийон.

В то же время стало известно, что Фийон подал иск против издания Canard enchaine, опубликовавшего информацию о якобы фиктивном трудоустройстве супруги Фийона Пенелопы на должности парламентского помощника мужа. Эта информация негативно отразилась на всей избирательной кампании экс-кандидата в президенты.

Согласно информации СМИ, Фийон апеллирует к статье L97 Положения о выборах, которая предусматривает наказание за распространение "ложной информации" и "клеветнических слухов2 для отвлечения голосов избирателей.
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