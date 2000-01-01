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Пресс-служба фракции `Eш Атид` 02.05 18:32   MIGnews.com

Яир Лапид: никто не имеет права переписывать историю

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид подверг резкой кртитке резолюцию ЮНЕСКО.

"Это абсурдное и антисемитское решение. Никто, в том числе и ЮНЕСКО, не имеет права переписывать еврейскую историю. И уж тем более не в тот день, когда Израиль отмечает 69 годовщину Независимости. Иерусалим всегда был и навсегда останется столицей государства Израиль, столицей сильной и демократической страны.
Эта попытка переписать историю - часть продолжающейся борьбы против Израиля и еврейского народа. Сегодня мы в очередной раз наблюдали за тем, как ряд представителей ООН поддается влиянию антиизраильских организаций"- заявил лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.
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