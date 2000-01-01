02.05 18:55 MIGnews.com

Премьер Эстонии: Россия одна из главных угроз безопасности

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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас представил на заседании парламента проект основ политики безопасности, заявив при этом о "возросшей военной активности" России, сообщает пресс-служба кабмина, передает РИА Новости.По словам Ратаса, безопасность Эстонии зависит от жизнеспособности трансатлантической системы безопасности, отношений между странами региона и "непосредственно влияющей на них возросшей военной активности и агрессивности России".Кроме того, требуется противостоять таким рискам, как кибератаки, перебои с электроснабжением, голод и нехватка воды. Поэтому, заявил премьер, строительство системы безопасности требует вклада от каждого гражданина."Фундамент нашего благополучия и безопасности построен на семье и безопасном родном крае. Наша безопасность надежнее в тесно связанном обществе: это внимательное и заботливое общество с активными членами", — заключил Ритас.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит непосредственной угрозы со стороны России для его восточного фланга.