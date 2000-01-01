Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Премьер Эстонии: Россия одна из главных угроз безопасности | Фото: Thinkstock02.05 18:55   MIGnews.com

Премьер Эстонии: Россия одна из главных угроз безопасности

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас представил на заседании парламента проект основ политики безопасности, заявив при этом о "возросшей военной активности" России, сообщает пресс-служба кабмина, передает РИА Новости.

По словам Ратаса, безопасность Эстонии зависит от жизнеспособности трансатлантической системы безопасности, отношений между странами региона и "непосредственно влияющей на них возросшей военной активности и агрессивности России".

Кроме того, требуется противостоять таким рискам, как кибератаки, перебои с электроснабжением, голод и нехватка воды. Поэтому, заявил премьер, строительство системы безопасности требует вклада от каждого гражданина.

"Фундамент нашего благополучия и безопасности построен на семье и безопасном родном крае. Наша безопасность надежнее в тесно связанном обществе: это внимательное и заботливое общество с активными членами", — заключил Ритас.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит непосредственной угрозы со стороны России для его восточного фланга.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:36
Разведка Швейцарии: "Следует ожидать дальнейших атак"
19:22
В Китае снос огромного здания вызвал панику среди населения
18:40
Нетаниягу о заседании в ЮНЕСКО
18:32
Яир Лапид: никто не имеет права переписывать историю
18:23
Герцог: Постыдное решение ЮНЕСКО
17:57
В Иерусалиме сорвана попытка теракта: никто не пострадал
17:34
Смертоносная атака боевиков ISIS на лагерь беженцев в Сирии
17:23
Китай выступил против размещения ПРО в Южной Корее
16:53
Меркель надеется на снятие санкций с России
16:37
Пресс-конференция Владимира Путина и Ангелы Меркель  
16:35
Меркель затронула проблему геев в Чечне
16:22
Эрдоган планирует обсудить с Путиным операции в Сирии
15:51
Германия: Мигранты должны принять "доминирующую культуру"
14:49
Марин Ле Пен уличили в плагиате выступлений
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus