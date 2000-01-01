02.05 17:23 MIGnews.com

Китай выступил против размещения ПРО в Южной Корее

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Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Пекин требует прекратить развертывание американской системы ПРО THAAD в Южной Корее, направленной на сдерживание КНДР."Мы призываем соответствующие стороны немедленно прекратить развертывание THAAD", — сказал он на брифинге.Гэн Шуан отметил, что позиция Китая по этому вопросу ясная и решительная: страна категорически против размещения системы."В противном случае мы будем вынуждены принять соответствующие меры для защиты национальных интересов Китая", — подчеркнул Гэн Шуан.Китай полагает, что система ПРО на самом деле нужна США не для защиты Южной Кореи от КНДР, а для контроля северо-востока КНР при помощи мощного радара, которым снабжена установка.