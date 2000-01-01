02.05 16:49 MIGnews.com

В честь Дня независимости в небо взлетели новейшие F-35

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Сотни тысяч израильтян собрались на пляжах и в парках, размахивали флагами и поднимая головы вверх, чтобы впервые увидеть новейшие истребители Израиля, поднявшиеся в небо в честь празднования 69-го Дня независимости Израиля во вторник, 2 мая.После ночи фейерверков, концертов, вечеринок и эмоционального перехода от Дня памяти ко Дню Независимости, большинство людей по всей стране провели день, празднуя эти события.Ожидалось, что главной вехой дня станет вылет военных самолетов и вертолетов, включая первое в истории публичное появление самолетов F-35, считающихся самым современным самолетом в мире, недавно приобретенным у США.Предполагалось, что реактивные самолеты пролетали мимо Беэр-Шевы в 11:26, на авиабазе Тель-Ноф в 11:44, в Иерусалиме в 11:50, на авиабазе Рамат-Давида в 12:03, в Хайфе в 12:23 и Тель-Авив в 12:33, прежде чем вернуться на базу.По всей территории страны планировалось также организовать эстакады и авиашоу с участием других самолетов.Торжества в Иерусалиме начались во вторник утром, 2 мая, в резиденции президента в Иерусалиме, где президент Реувен Ривлин принимал премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра обороны Авигдора Либермана, руководителя ЦАХАЛа Гади Айзенкота и других высокопоставленных лиц во время музыкальной церемонии в честь 121 солдата, которых чествовали за выдающиеся достижения."Иерусалим для меня - это все ... это микрокосм ... то, где нас испытывают, можем ли мы жить вместе в мире", - сказал Ривлин на церемонии, восхваляя свой родной город, который будет отмечать 50-летие объединения в конце этого месяца.После проведения церемонии были запланированы ежегодные финальные соревнования по библейской викторине.На протяжении всего дня толпы людей посещали национальные парки и музеи, большинство из которых бесплатно открывали свои ворота, а также демонстрации джипов, танков и другого оборудования ЦАХАЛа на базах по всей стране.В понедельник вечером, 1 мая, скорбные и мрачные речи сменились радостными торжествами, а флаги быстро были подняты обратно.На военном кладбище на горе Герцль в Иерусалиме переход к празднованию Дня независимости был отмечен экстравагантной государственной церемонией, на которой выступил с речью спикер Кнессета Юлий Эдельштейн, освещенный факелами 12 человек, которые, как считается, внесли выдающийся вклад в общество.Противопоставление двух дней является ключевым элементом опыта израильской национальной независимости, гарантирующим, что восторг от обретения независимости никогда не затмит осознание того, чего это стоило. Внезапный переход от Дня памяти ко Дню независимости часто болезненно проходит для семей погибших.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу записал короткое видео, которое было показано в начале церемонии."На протяжении тысяч лет мы мечтали о том, чтобы у нас был собственный флаг, армия и наше собственное государство. Израиль никогда не был таким сильным. Какое потрясающее изменение в судьбе нашего народа ... Кто бы мог поверить?", - заявил премьер-министр Нетаниягу.Президент Израиля Реувен Ривлин ранее выпустил заявление о Дне Независимости, в котором прославлял страну, но также отметил, что нужно постоянно проводить работу по поддержанию ценностей Израиля."Мы продолжим заглядывать глубоко внутрь себя, чтобы решить проблемы и превратить вызовы в возможности. Мы будем продолжать поддерживать наши ценности, которые ведут нас по этому пути", - сказал президент Израиля Реувен Ривлин.